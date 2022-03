Automobilist vernietigt EBS paal en eindigt ondersteboven in goot

De bestuurder van deze auto knalde zaterdag in de vooravond tegen een EBS paal en belandde vervolgens ondersteboven in een goot langs de weg. Dit gebeurde rond 18.00u aan de Cocobiacoweg in Suriname.

De bestuurder reed kort voor het ongeval over bovengenoemde weg, gaande in de richting van de Langatabikistraat. Door tot nog toe onbekende reden verloor hij de controle over het stuur.

Hij raakte met zijn voertuig van de weg en knalde daarbij een EBS mast. Deze brak in tweeën. De wagen eindigde daarna op z’n kop in de goot. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

Hij is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs en verkeerde ten tijde van het verkeersongeval niet onder invloed. De politie van Uitvlugt was ter plaatse voor onderzoek.