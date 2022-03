Criminelen maken dagopbrengst restaurant buit

Twee criminelen pleegden zaterdagmiddag een overval bij Meals on Wheels delivery service aan de Henck Arronstraat in Suriname. De daders zijn er daarbij vandoor gegaan met de dagopbrengst.

Volgens de aangever stapten twee mannen de zaak binnen. Één van hen haalde plotseling een mes te voorschijn en bedreigde de manager daarmee. Onder bedreiging maakten de verdachten de dagopbrengst buit.

Het is niet bekend hoeveel geld er in de lade was. Na de beroving kozen beiden het hazenpad. De politie van Centrum werd ingeschakeld die voor onderzoek ter plaatse ging.

De daders zijn vooralsnog onbekend.