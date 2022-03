Expo 2020 in Dubai ontvangt 20 miljoenste bezoeker

De wereldtentoonstelling Expo 2020 in Dubai, heeft deze week haar 20 miljoenste bezoeker ontvangen. De expositie in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) ging op 1 oktober 2021 van start en duurt nog tot en met 31 maart 2022.

“We wanted to connect minds and create the future, bring people from all nations together, and celebrate humanity. It’s been 170 days since we opened our doors and we are so excited that you’ve been a part of this incredible milestone”, aldus de organisatie vandaag.

Suriname is een de 191 deelnemende landen en organisaties aan deze 35e wereldtentoonstelling, met een eigen paviljoen rond het thema ‘The power of diversity: Suriname an oasis of opportunity!’

In november was de Surinaamse president Santokhi in Dubai op uitnodiging, vanwege de herdenking van Suriname’s National Day (Srefidensi). In verband hiermee hield het staatshoofd een toespraak waarin hij investeerders opriep om naar ons land te komen.

Bekijk hier een walkaround die Waterkant.Net maaktein het Suriname paviljoen op Expo 2020 in Dubai: