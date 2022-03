Franse tiener (17) ontkent drugs te hebben geslikt of gepropt

De politie in Suriname heeft donderdagmorgen de 17-jarige Fransman Jean-Yves B. aangehouden bij de controlepost te Stolkertsijver met vier cocaïne bolletjes in zijn bezit. Hij zat in een taxi die, bij de controlepost Stolkertsijver in het district Commewijne, werd gestopt door de politie.

De wetsdienaren waren bezig met controlewerkzaamheden en stuiten op vier cocaïne bolletjes die de verdachte bij het zien van de politie in het voertuig gooide. Naar aanleiding hiervan werd er een onderzoek door de politieambtenaren ingesteld in het voertuig. Bij dat onderzoek werden de drugs naast de bagage van de Franse tiener onderschept.

Het vermoeden bestaat dat hij bolletjes zou hebben geslikt. Hij werd na de aanhouding overgedragen aan de Narcotica Brigade. De verdachte ontkent met klem drugs te hebben ingeslikt of gepropt. Hij is momenteel onder politie bewaking geplaatst. De taxichauffeur is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden.

De bolletjes die door de politie zijn onderschept (foto) wegen elk tussen de 8 en 10 gram. Indien blijkt dat de jongeman toch cocaïne bolletjes heeft geslikt, zal hij die via de natuurlijke wijze uitscheiden. Hij blijft aangehouden.