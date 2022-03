Zeven feesten afgelopen nacht stopgezet door politie

De Surinaamse politie had aangekondigd en gewaarschuwd dat er streng zou worden opgetreden tegen organisatoren van feesten in verband met Phagwa. Afgelopen nacht blijkt dat inderdaad het geval te zijn geweest. Leden van de Operatie ‘Veilig Suriname’ (OVS) hebben donderdag in totaal zeven feesten stopgezet.

De leden van OVS traden zowel in Paramaribo als in Wanica op. Op de hoek van de Hofstedecrullaan en de Wilhelminastraat werd er gefeest. De aanwezigen werden door de politie gesommeerd om de plaats te verlaten.

Ook werd een feest aan de Hendrikstraat door de politie stopgezet (foto). De organisator gaf aan dat hij een toestemmingsbrief van de districtscommissaris had, om tot 02.00u te feesten.

Verder trof de politie een enorme drukte aan in de Wilhelminastraat die door het optreden van de politie totaal schoon werd geveegd. Aan de kleine Dwarsstraat werd eveneens een enorme drukte aangetroffen. Deze feestgangers maakten zich schuldig aan geluidsoverlast door overluid muziek af te spelen. De politie ontruimde die omgeving eveneens.

Verder was op Livorno een groot feest georganiseerd door een bekende ondernemer aan de Dageraadweg. Hij verklaarde mondeling toestemming te hebben gehad van het ministie van Volksgezondheid. Volgens de politie waren ter plaatse bijkans 1.000 bezoekers aanwezig die daar van de politie weg moesten gaan.

Ook aan de Tout Lui Fautweg werd een groot feest georganiseerd, dat door de politie is stopgezet. Behalve deze illegale feesten werden ook Traphouse en Tipsybar door de politie gecontroleerd.

Lees ook: Ministerie: ‘Geen toestemming voor Phagwa feesten’