Inval Narcotica Brigade bij Post 1: vier drugsverkopers ingerekend 

Peter F. (52), Claudio L. (39), Danilio W. (27) en Jason B. (23) zijn afgelopen weekend door de Narcotica Brigade aangehouden bij een drugsinval aan de Martin Luther Kingweg in Suriname. Deze locatie ter hoogte van de Latourweg, staat in de samenleving bekend als Post 1 of Tjin Olo.

Na uitgewerkte informatie dat er op die locatie drugs werden verkocht, sloeg de politie toe. De 52-jarige bekende drugsverkoper Peter, gooide bij het zien van de politie een zak weg met daarin 75 gram marihuana, 17 gram hasj, 4 gram ‘Sukru’ en 4 XTC tabletten.

In de nabije omgeving van de tweede verdachte Claudio, werd een zak met daarin ruim 20 gram marihuana en 1 gram hasj aangetroffen en in beslag genomen.

Verder zijn op de verdachten Danilio en Jason in totaal 73 gram marihuana aangetroffen en in beslag genomen.

Alle verdachten werden aangehouden en overgebracht naar de afdeling van de NarcoticaBrigade. Ze zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.