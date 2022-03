In Suriname vindt vandaag de begrafenis plaats van de gisteren overleden zanger van The Kasimex Houseband, Elton Sodikromo. De uitvaart zal live gestreamd worden en is hierboven te zien.

Sodikromo werd twee weken geleden opgenomen in het ziekenhuis en kwam op woensdag 16 maart op 45-jarige leeftijd aldaar te overlijden.