Defensie beheert nu mammoet Surinaamse vlaggen

De mammoet Surinaamse vlaggen zijn nu onder beheer van het ministerie van Defensie. De overdracht vond op vrijdag 11 maart plaats op het hoofdkwartier van de Wegenautoriteit Suriname (WAS). In totaal gaat het om 16 vlaggen en bijbehorende hulpstukken.

Deze mammoetvlaggen worden op hoogtijdagen op vier locaties gehesen om het nationalistische gevoel in de samenleving positief aan te wakkeren. Volgens John Moerahoe, voorzitter van de raad van toezicht bij de Wegenautoriteit, is het beheren van deze vlaggen geen taakstelling van de organisatie.

Uit onderzoek is gebleken dat er vier vlaggen in 2017 zijn aangeschaft en aan de Wegenautoriteit zijn afgestaan om zorg te dragen dat deze worden gehesen op hoogtijdagen. In datzelfde jaar zijn er nog twaalf vlaggen aangeschaft.

“Het hijsen van de mammoetvlaggen past niet binnen de wettelijke taakstelling van de Wegenautoriteit. Er is daarom besloten om de minister van Defensie te vragen om deze aangelegenheid over te nemen. Immers is zijdens het Nationaal Leger altijd de ondersteuning gegeven bij het hijsen en strijken van de vlaggen. De minister heeft positief gereageerd op dit verzoek”, benadrukte Moerahoe.

De overdrachtsdocumenten zijn getekend door de waarnemend directeur van de WAS, Shoenanda Gopalrai en majoor Niteesh Ramgoelam van het Nationaal Leger.