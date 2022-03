Voorlichtings- en preventie activiteit vanwege Wereld Nieren Dag

In verband met Wereld Nieren Dag organiseert het Nationaal Nierdialyse Centrum, onderdeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, in samenwerking met de Nierstichting Suriname, ’s Lands Hospitaal en het BOG een voorlichtings- en preventie activiteit getiteld ‘Kidney Health for All‘.

Professionals van bovengenoemde instellingen zullen aanwezig zijn om u belangrijke gezondheidsadviezen en -informatie te geven. De activiteit wordt ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid en Intermed Caribe. Aan de volgende thema’s zal er aandacht worden besteed:

Bloeddruk meten

Bloedsuiker meten

Gezond eten en gezonde voeding (diëtiste aanwezig)

Informatie verstrekking over chronische ziekten door professionals

Voorlichting over diabetes

Voorlichting over kanker

Voorlichting over roken

Voorlichting over mentale gezondheid

Voorlichting over nierziekten

Voorlichting over niertransplantatie

Datum: 10 maart 2022

Plaats: Nationaal Nierdialyse Centrum, Henck Arronstraat 68

Tijd: 07.30 tot 10.00 uur

Informatie: NNC tel: 410790

World Kidney Day (Wereld Nieren Dag) wordt jaarlijks op de tweede donderdag in maart georganiseerd en heeft als doel bewustwording te creëren over het belang van gezonde nieren en de frequentie en de impact van nierziekten (en bijbehorende gezondheidsproblemen) terug te dringen