Vrouw uit Nederland dood aangetroffen in appartement Sri Lanka

Deze 66-jarige vrouw uit Nederland is afgelopen donderdag onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in de badkamer van een appartement in Sri Lanka. Dat melden Sri Lankaanse media.

Volgens het Algemeen Dagblad zou ze een 37-jarige Sri Lankaan hebben leren kennen via de sociale media app TikTok, waarna de vrouw afreisde naar het land voor een ontmoeting. Hieruit zou een relatie zijn voortgevloeid.

De vrouw woonde in het huurappartement samen met de Sri Lankaan. Donderdag vond de politie na een melding het stoffelijk overschot van de Nederlandse in de badkamer van het appartement in de hoofdstad Colombo.

De doodsoorzaak is nog niet bekend. Volgens de politie is een verdachte in verband met de dood van de vrouw aangehouden. Of het om de 37-jarige man gaat is niet bekend. Het onderzoek duurt voort.