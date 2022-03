Weer beveiligingsman overvallen en beroofd van vuurwapen

Een beveiligingsman in Suriname, is dinsdagochtend overvallen en beroofd van een vuurwapen. Dit vond plaats in de nacht van maandag op dinsdag in Paramaribo.

De securityguard T.D. is door een rover die gewapend was met een vuistvuurwapen overmeesterd en beroofd. Hij loste daarbij een intimidatieschot en ontwapende de guard. Na de daad verliet de dader de plaats met medeneming van het wapen. De politie van Centrum is op de hoogte van dit geval.

Op woensdag 16 februari werden twee beveiligingsmannen van hetzelfde Surinaamse beveiligingsbedrijf overvallen bij een bar in Paramaribo en beroofd van een vuistvuurwapen. Intussen heeft de recherche van Paramaribo twee verdachten in de kraag gevat.

Waterkant.Net verneemt van het bedrijf dat het eerder buitgemaakte vuistvuurwapen, reeds door de recherche is achterhaald. Het onderzoek duurt voort.