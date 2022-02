Werkgroep komt met reorganisatieplan Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen

Afgelopen dinsdag heeft minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning een werkgroep geïnstalleerd, die belast is met het ontwikkelen van een plan voor de reorganisatie van de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, ook wel bekend als de douane in Suriname. De werkgroep zal werken aan een plan, dat de reorganisatie vanuit het werkveld beoordeelt. Dit moet leiden tot ondersteuning en draagvlak van de nodige veranderingen vanuit het totale douanekorps.

Het doel van de reorganisatie is het komen tot een effectievere douanedienst. De Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen maakt deel uit van de Belastingdienst Suriname. De reorganisatie van de Inspectie is onderdeel van de lopende hervorming van de Belastingdienst. Jarenlang is er al kritiek op het functioneren en de werkwijze van de Inspectie. Bij de reorganisatie zal er vooral worden gewerkt aan een efficiëntere afhandeling bij invoer en uitvoer en transparante werkwijzen door middel van software en werkprocessen. Dit zal ook bijdragen aan een beter imago voor de douane.

Humphrey Tjin Liep Shie is voorzitter van de werkgroep. Verder bestaat de groep uit nog 11 leden, afkomstig van de Belastingdienst, hoge douaneambtenaren, een afgevaardigde van de douanebond en externe deskundigen. Zowel de minister als de directeur van de Belastingdienst zal de voortgang van het project zorgvuldig bijhouden.

Minister Achaibersing: “Ik vind dit een heel belangrijke taak en ik waardeer het dat jullie deze taak even serieus lijken te nemen als ik. De douane is eigenlijk het visitekaartje van de Belastingdienst. Ik heb hiervoor speciale aandacht en ik maak graag tijd vrij voor deze belangrijke opdracht.”