Omstanders voorkomen dat vrouw van Bosjebrug springt

Een moeder van twee kinderen trachtte zondagmiddag een einde aan haar leven te maken door van de Wijdenboschbrug te springen in de Surinamerivier. Omstanders hielden haar tegen toen ze tot de daad overging.

De ingeschakelde politie van Nieuwe Haven bracht de vrouw over naar het bureau. Na het verhaal van haar te hebben aangehoord verzamelden de agenten onderling een bedrag en overhandigden dat aan haar.

Advocaat Maureen Nibte die voor arrestanten bezoek naar het politiebureau was, werd door de agenten benaderd of zij ook haar bijdrage kon leveren. De raadsvrouw maakte de moeder blij met een goed gevuld pakket en een gesloten enveloppe.

De vrouw heeft twee schoolgaande kinderen van 18 en 14 jaar. Zij werkt als schoonmaakster voor een Chinese winkelier. Op een dagje is haar zoon geslagen door iemand waardoor hij letsels aan zijn oog opliep. De moeder bracht haar kind naar de dokter voor behandeling en verzuimde die dag aan het werk. Voor de maand februari ontving zij slechts SRD 600 van haar werkgever. Vanwege haar afwezigheid op het werk werd zij gestraft met het inhouden van haar salaris.

De moeder vertelde dat het leven momenteel financieel veel te zwaar voor haar is. Zij is na een goed motivatiegesprek door de politie thuis afgezet.

Praten over zelfmoord? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).