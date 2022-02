Motief zelfmoord agent ligt in relationele sfeer

De brigadier van politie die zichzelf vanmorgen doodschoot in zijn woning te Paramaribo, is de 46-jarige Dinesh G. Het motief voor zijn handeling kan gezocht worden in de relationele sfeer.

De man woonde met zijn gezin aan de Florinestraat op het Rensproject. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de agent ruzie zou hebben gekregen met zijn vrouw, waarna hij zich vanmorgen opsloot in zijn slaapkamer.

Kort daarna schoot hij zichzelf met een jachtgeweer ter hoogte van zijn onderkaak en overleed hij ter plaatse. De ingeschakelde politie trof het ontzielde lichaam van hun collega aan in de slaapkamer, die op slot was.

Het jachtgeweer waarmee hij de daad pleegde is nabij het lichaam aangetroffen en in beslag genomen. De politie van Munder heeft het verder onderzoek overgedragen aan Kapitale Delicten.