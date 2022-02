Verdachte in zaak diefstal buitenboordmotor vrij 

Lorenzo L., die eerder deze week in een diefstalzaak van een buitenboordmotor was aangehouden, is woensdag op verzoek van zijn advocaat, Maureen Nibte, in vrijheid gesteld. De raadsvrouw diende dinsdag een voorlopig invrijheidstellingsverzoek in, waarmee het Openbaar Ministerie in Suriname akkoord ging en de verdachte in vrijheid stelde.

Op 20 februari is Lorenzo met drie anderen aangehouden en in verzekering gesteld, aangezien hij verdacht wordt van heling en diefstal van een buitenboordmotor. De verdachte ontkende vanaf zijn aanhouding ten stelligste, zich schuldig te hebben gemaakt aan hetgeen hem verweten wordt.

Hij gaf aan dat hij door zijn vriend Clyde, die als taxichauffeur de route Albina- Moengo- Paramaribo vice versa onderhoudt, gevraagd was om met hem mee te rijden. Clyde gaf aan dat hij een ‘charter’ rit had vanuit Albina naar Paramaribo, maar dat hij niet alleen terug wilde rijden.

Clyde haalde twee passagiers op te Moengo, waarna deze met een buitenboordmotor in het busje van Clyde stapten. Lorenzo had niets te maken met de diefstal van de buitenboordmotor. Volgens de raadsvrouw bevond haar cliënt zich in het voertuig enkel en alleen omdat Clyde hem had benaderd om hem te vergezellen. Hij is twee dagen onrechtmatig van zijn vrijheid beroofd.