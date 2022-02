Installatie nieuw bestuur Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector

Op 18 februari installeerde minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning een nieuw bestuur voor het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP). Uit dit Fonds kunnen lokale ondernemers tegen gunstige voorwaarden leningen krijgen voor de voorbereiding van hun investeringen. Hieronder vallen onder meer de uitvoering van pilotstudies, subsectorstudies, marketingplannen, trainingen en certificeringen.

De instelling van dit FTBP moet in samenhang gezien worden met andere maatregelen tot ondersteuning van de lokale particuliere sector. In dit verband kunnen binnenkort het Productie Krediet Fonds (PKF) en het fonds voor investeringen in de agrarische sector (NOFA) tegemoetgezien worden. En er zijn ook meer directe maatregelen tot productie zoals investeringen in herstel van infrastructuur. Al deze maatregelen zijn bedoeld om de lokale particuliere productie weer goed op gang te brengen tot de bouw van een duurzame gediversifieerde economie, met groei van arbeidsplaatsen en bijdragen aan de betalingsbalans.

Het FTBP werd in november 1992 opgericht als onderdeel van een gericht pakket overheidsmaatregelen voor bevordering en stimulering van particuliere investeringen in Suriname. Het sloot aan op het Investeringsfonds (IFONS) en heeft toen een goede rol vervuld. Het heeft aan de basis gestaan van verschillende bedrijven, maar sinds 2008 was er geen bestuur meer. De goede lessen van het FTBP uit het verleden, worden nu ingezet tot hernieuwde activering. Bij de voorbereiding werd minister Achaibersing bijgestaan door directeur D. Parohi van het ministerie van F&P, adviseur Inder Rambharse en president-commissaris van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) Reguillo Hira. Het Fonds wordt beheerd door de NOB.

Het nieuwe bestuur van het FTBP bestaat uit Jaswant Doekharan namens F&P tevens voorzitter, Helyante MacDonald, vertegenwoordiger van de VSB en Aditpersad Moensi, vertegenwoordiger van de ASFA.