287 rekruten starten met Basis Politieopleiding

Vanmorgen heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie de nieuwe lichting politie rekruten toegesproken. Deze groep rekruten is, met 287 personen, de grootste ooit. Aanwezig waren ook de waarnemend korpschef (KC), hoofdcommissaris Ruben Kensen, hoofd van de Politie Academie Maureen Palmtak en kampcommandant Revelino Eijk. De lichting start vandaag met hun opleiding tot aspirant-agent van politie. De opleiding begint met één week in een trainingskamp buiten de stad.

Amoksi heeft vertrouwen dat de juiste keuze is bij de selectie van de groep. Hij riep de rekruten op om zich in te zetten en elkaar te ondersteunen omdat de introductieweek altijd een zware week is. De bewindsman vertelde de rekruten dat het ook in het vooruitzicht ligt dat ze reeds in een vroeg stadium als Buiten Agent van Politie (BAVP) ingezet zullen worden. Dit zal dus onderdeel vormen van hun werkstage.

De waarnemend KC Ruben Kensen maakte de rekruten een compliment voor hun inzet tot nu toe en noemde het een positieve indicatie voor de trainingsweek. Hij meldde de rekruten dat er in de komende week sterk gelet zal worden op de discipline. Het laatstgenoemde is bepalend voor het doorstromen van de rekruten binnen opleidingstraject.

Hoofd van de Politie Academie Maureen Palmtak, gaf de instructie aan de kampcommandant om zoals verwacht wordt, goed getrainde politiemensen terug te brengen in goede gezondheid.

Kampcommandant Revelino Eijk benadrukte het maatschappelijk belang van de politie voor een leefbare en veilige samenleving. Agenten moeten hun plichten kennen maar ook de rechten van de burger hoog in het vaandel houden. Eijk riep de rekruten op om inzet, saamhorigheid, teamgeest en doorzettingsvermogen te tonen.