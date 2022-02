30 nieuwe besmettingen en 1 coronadode

In Suriname zijn zondag 20 februari weer 30 nieuwe besmettingen geregistreerd, na in totaal 149 keer testen. Ook is er één persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus.

Dat blijkt zondagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat er op dit moment 26 personen in de ziekenhuizen liggen en 6 op de IC.

Zondag was er ook een speciale COVID-19 persconferentie. Daar kwam naar voren dat Suriname in de dalende lijn van de vijfde coronagolf zit. Gezien deze ontwikkeling wordt de huidige kleurencode paars aangepast naar code oranje en wordt de lockdown na bijna 2 jaar opgeheven.

De aangepaste maatregelen die gelden vanaf maandag 21 februari 2022 tot nader order staan hier.

De cijfers van zondag 20 februari 2022: