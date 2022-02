Inheemse vrouwen fellowship programma van start

Inheemse vrouwen in Suriname kunnen wederom een project indienen en kans maken op U$ 10.000 voor uitvoering. Dat meldt Conservation International Suriname.

Het zogeheten Indigenous Women Fellowship programma (programma voor inheemse vrouwen in het Amazonegebied), is onderdeel van het project ‘Our Future Forests – Amazonia Verde’. Dit programma is tot stand gekomen met steun van de Franse regering en de coördinator van inheemse organisaties van het Amazonebekken (COICA). Het wordt geleid door Conservation International (CI).

Met dit project worden verdere stappen gezet op het gebied van gendergelijkheid als strategisch perspectief binnen natuurbehoud in het Amazonegebied. Binnen het eerste fellowshipprogramma voor inheemse vrouwen zijn 24 vrouwen uit 7 landen in het Amazonebekken geselecteerd die deel hebben genomen aan dit regionale programma. Dit zal ook zo zijn voor deze tweede oproep die op 21 februari 2022 wordt gelanceerd. Uit de online ontvangen aanvragen zullen twee tot drie vrouwen per land worden gekozen om hun land te vertegenwoordigen en het project in hun eigen land uit te voeren.

Dit programma is een van de prioriteiten van de Franse regering, die is vastgelegd in de Alliantie voor de bescherming van tropische bossen en ter ondersteuning van de uitvoering van het ‘Pact van Leticia’. CI stelt binnen dit Pact voor om tegen 2025 tot 12% van het Amazonegebied – bijna 73,1 miljoen hectare – in stand te houden, en de capaciteitsontwikkeling van 26 inheemse gebieden en lokale gemeenschappen in 7 landen van het Amazonegebied te ondersteunen.

Het programma beoogt ook nieuwe financiële mechanismen in het leven te roepen om investeringen en stimulansen voor natuurbehoud te bevorderen. In totaal zullen 68.658 mensen profiteren van de uitvoering van dit project. Ook biedt het project de mogelijkheid om genderongelijkheid te verkleinen en leiderschap van inheemse vrouwen rechtstreeks te ondersteunen, zodat zij ook invloed kunnen uitoefenen op lokale, nationale en regionale besluitvormingsprocessen.

In dit kader, zijn in 2020 twee inheemse vrouwen in Suriname, Marijane Makadepuung en Sharmaine Artist, uit een aantal inzendingen geselecteerd om hun projecten uit te voeren. Een belangrijk criterium voor selectie was dat project moest bijdragen aan het instandhouden van het milieu in hun woongebied of het voorkomen van een milieuprobleem in hun dorp.

Marijane en Sharmaine zijn op dit moment vergevorderd met hun plannen in respectievelijk Pelelu-Tepu en Powakka. Sharmain werkt aan een landbouwproject met toepassing van een modern hydroponic systeem in Powakka, terwijl Marijane bezig is met een vuilverwerkingsproject in Pelelu-Tepu. Beide vrouwen krijgen daarbij technische en financiële steun om hun om hun project uit te voeren en hun leiderschapskwaliteiten te verbeteren.

Op 21 februari a.s. zal een nieuwe inschrijvingsronde van start gaan en zullen inheemse vrouwen in Suriname wederom via verschillende media worden opgeroepen om een project in te dienen. Om geselecteerd te worden zal het project ook in deze nieuwe ronde moeten bijdragen aan de instandhouding van het milieu in hun dorp of aan het oplossen van een milieuprobleem in hun leefgebied.

Een andere voorwaarde voor selectie is dat de vrouwen worden voorgedragen door een inheemse organisatie in Suriname. Daarnaast is het belangrijk dat de projecten worden gedragen door de gemeenschap waarin de vrouwen hun project willen uitvoeren. Uiteindelijk zullen de twee beste inzendingen worden gekozen. De geselecteerde vrouwen krijgen dan een award van maximaal US$ 10.000, — (tienduizend USD) om hun project uit te voeren en genieten daarnaast ook nog inhoudelijke ondersteuning en persoonlijke coaching van een mentor.

De inheemse vrouwen worden opgeroepen om hun projectidee dat moet voldoen aan de vereisten, vermeld in het online formulier, in te vullen en online op te sturen. De inzendingen kunnen tot 21 maart 2022 worden ingediend. Voor meer informatie over aanmelding, voorwaarden inschrijving en procedures voor indiening, vindt u op de FB-page en Website van Conservation International Suriname of u kunt bellen op tel nrs 8554549/8508484 /8981979/421305