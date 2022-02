Zoontje (4) speelt met aansteker; moeder en dochtertje (2) lopen brandwonden op

Een moeder en haar 2-jarig dochtertje liepen zaterdag in de vooravond brandwonden op, bij een brand in een woning aan de Gelukzaligheidweg in Suriname. Een matras waarop de 2-jarige sliep, vatte vlam nadat het 4-jarig zoontje met een aansteker speelde.

De moeder die de brand ontdekte kon haar dochter op tijd redden en gooide het brandend matras uit de woning. De zuigeling vertoonde brandwonden aan het gezicht, op de linkerarm en rug, terwijl de moeder een brandwond aan de linkerhand opliep.

Bij onderzoek trof de ingeschakelde politie van Santodorp het afgebrand matras op het achtererf aan. De 4-jarige werd door de politie gehoord en verklaarde inderdaad op bed te hebben gespeeld met een aansteker. Moeder en dochter maken het uitstekend goed.