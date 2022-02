Inzamelingsactie om opa in coma terug naar Nederland te halen

De familie van opa Nezaar (foto) heeft dit weekend een inzamelingsactie opgestart om de man, die momenteel in coma ligt in Turkije, terug naar Nederland te halen. Via deze GofundMe pagina kan een donatie gegeven worden.

Nezaar vertrok in september 2021 voor een weekend naar Istanbul (Turkije), maar kwam niet meer naar huis omdat hij daar ernstig ziek werd. Hij heeft daar maanden in en uit het ziekenhuis gelopen en kon met geen mogelijkheid terug naar huis

Op 11 januari 2022 zakte hij in elkaar. Het was zo ernstig dat hij gereanimeerd moest worden op zijn verblijfsadres in Turkije. Hij is per ambulance vervoerd naar het universitair medisch ziekenhuis in Istanbul. Daar werd geconstateerd dat Nezaar’s longen zodanig beschadigd zijn dat het niet mogelijk was voor hem om zelf te ademen. Hij werd daarom in coma gezet, om het voor zijn lichaam makkelijker te maken.

Zijn kinderen zijn toen naar Turkije afgereisd, omdat het voor hen het laatste afscheid kon betekenen. Ze kwamen erachter dat zijn medische kosten wel gedekt zijn, maar een eventuele repatriëring naar Nederland niet.

De familie vraagt daarom een donatie via deze GofundMe pagina, om Nezaar in kunstmatige coma medisch te kunnen laten vervoeren met gepland transport van Istanbul naar Rotterdam.