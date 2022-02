Vrouw betrapt echtgenoot met buitenvrouw in slaapkamer en valt ze aan

In Suriname heeft een vrouw haar echtgenoot vanmorgen in de slaapkamer betrapt met zijn buitenvrouw. Ze viel beiden daarna aan met een scherp voorwerp in het huis te Lust en Rust in het district Commewijne.

Vernomen wordt dat de heer des huizes alleen thuis was en zijn schatje ophaalde. Terwijl beiden in de slaapkamer op bed lagen, arriveerde zijn vrouw rond 07.00u onverwachts thuis en betrapte hen in haar bed. Ze werd woedend en viel beiden aan met een scherp voorwerp.

De Surinaamse politie die hierover werd gewaarschuwd, rukte direct uit naar het adres. Ter plaatse werden partijen aangetroffen, waarbij de man een verwonding aan zijn knie vertoonde en zijn buitenliefje een snijwond aan haar heup.

De doodsbange buitenvrouw vertrok nadien huiswaarts en wenste geen aangifte te doen. De politie bracht de echtgenoot over naar het bureau voor onderzoek. Hij wenst geen strafrechtelijke vervolging van zijn levenspartner.