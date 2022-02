DJ Chuckie komende verkiezingen lijstduwer bij ‘Hart voor Den Haag’

Op woensdag 16 maart 2022 vinden in Nederland weer de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De bekende DJ Chuckie is bij die verkiezingen lijstduwer voor de partij ‘Hart voor Den Haag’. Dat meldt Suriname.NL.

De in Paramaribo geboren dj, die officieel Clyde Narain heet, zegt dat hij zich zijn hele carrière heeft voorgenomen om nooit politieke uitspraken te doen. “Maar dit is anders, dit gaat om Den Haag. Het doet me pijn om te zien hoe weinig er in deze stad is overgebleven van de uitgaanswereld”, zegt hij op de website van Hart voor Den Haag.

Chuckie, die in 2013 door de Surinaamse regering gedecoreerd werd tot Commandeur in de Ere Orde van de Gele Ster, wil zich graag inzetten voor het nachtleven van de stad waar hij zijn carrière startte.

Hij benadrukt dat hij niet de politiek in gaat, maar als lijstduwer op nummer 48 op de kandidatenlijst staat.