Vandaag persconferentie over versoepeling COVID-19 maatregelen Suriname

De Surinaamse regering houdt vanmiddag om 17.00u een speciale regeringspersconferentie met betrekking tot de aanpassing van de COVID-19 maatregelen in Suriname. Het zou gaan om een versoepeling van de regels.

Bij deze speciale persconferentie zitten naast het Outbreak Management Team en de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, namens de regering ook ook vier ministers aan. Het gaat om Amar Ramadhin (volksgezondheid), Marie Levens (onderwijs), Kenneth Amoksi (justitie en politie) en Albert Ramdin (buza).

De aanpassing komt op het moment dat de coronacijfers lijken te dalen. Zaterdag werd duidelijk dat er op dit moment 28 personen in het ziekenhuis liggen en 8 op de intensive care. Verder zijn er ‘slechts’ 52 nieuwe gevallen geregistreerd; een maand geleden waren dat nog meer dan 1.000.

Naar verwachting zal bekend gemaakt worden dat de avondklok vanaf maandag wordt opgeheven. Dit was enkele dagen geleden reeds aangegeven door president Santokhi. Ook zullen scholen weer normaal open gaan. Hoe het zit met feesten en andere bijeenkomsten is nog niet bekend. Surinaamse artiesten houden maandag ook zelf een persconferentie over ‘hoe verder’, gegeven de nieuwe maatregelen.

De COVID-19 persconferentie zal zondag 21 februari via zoom te volgen zijn en start omstreeks 17:00u.