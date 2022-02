Verdachte voor inbraak bij Straatcode Loterij aangehouden 

De Surinaamse politie heeft afgelopen nacht de 33-jarige Leroy H. aangehouden en overgebracht naar het bureau. Hij wordt verdacht ervan verdacht een inbraak te hebben gepleegd bij de Straatcode Loterij/Take a Chance N.V. aan de Keizerstraat in Suriname.

In eerste instantie kreeg de politie een melding van een beroving, maar gaande het onderzoek bleek dat er sprake is van een inbraak. De buit is vooralsnog onbekend.

De aangehouden verdachte wordt na zijn verhoor door de hulpofficier van Centrum voorgeleid. Het onderzoek duurt voort.