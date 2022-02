Telegraaf: ‘Aangehouden elitemilitair gaf wapentraining aan criminelen in Suriname’

Een 42-jarige Nederlandse elitemilitair uit Rotterdam (foto) wordt verdacht van drugs- en wapenhandel. Het gaat om een van de meest gerenommeerde leden van het Nederlandse Korps Commando Troepen (KCT) melden diverse Nederlandse media.

“De aangehouden militair van de Special Forces wordt verdacht van voorbereiding van import van verdovende middelen, verduistering van militaire goederen, betrokkenheid bij de handel in wapens en verboden wapenbezit”, aldus justitie.

Hij wordt door De Telegraaf in verband gebracht met de Mocro Mafia. Volgens de krant zou hij in het buitenland, onder andere in Suriname, mogelijk criminelen hebben getraind in de omgang met wapens.

Van de sergeant-majoor is onder collega’s bekend dat hij namens het KCT regelmatig in Suriname verbleef. Hij zou er betrokken zijn bij het opzetten van een internationale trainingsfaciliteit voor speciale eenheden.

Hij diende onder andere in Libanon, Ivoorkust en Afghanistan. Naaste collega’s kunnen zich helemaal niks bij de verdenkingen die er tegen hem zijn voorstellen.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie spreekt van een ernstige zaak, maar wil er ook niet inhoudelijk op ingaan. De militair is geschorst gedurende het onderzoek van het Openbaar Ministerie.