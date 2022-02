Inbrekers halen woning op klaarlichte dag overhoop

Criminelen hebben afgelopen maandag in een woning aan de Wilhelminaweg in Suriname, ingebroken en alle vertrekken overhoop gehaald. Dit gebeurde op klaarlichte dag.

In gesprek met Waterkant.Net zegt Narin, één van de huisgenoten, dat niemand ten tijde van de inbraak thuis was. Hij was die dag rond 08.00u van huis vertrokken en kwam rond 16.50u thuis aan. Zijn vrouw was rond 12.30u uit huis vertrokken.

Hij vermoedt daarom dat de inbraak tussen 12.30u en 16.00u is gepleegd. Toen hij thuis kwam in de middag ontdekte hij de inbraak.

De daders hebben shutter glazen uit de voegen gelicht en via die ontstane opening toegang tot de woonruimte gekregen. De inbrekers maakten een geldbedrag in euro buit. Volgens Narin hebben de inbrekers het pand eerst goed geobserveerd en daarna toegeslagen.

De politie van Lelydorp heeft de aangifte opgenomen en heeft de zaak in onderzoek.