In Suriname zijn de afgelopen 24 uur 3 coronadoden en 350 nieuwe besmettingen geregistreerd. De teller van het aantal covid-doden in het land is gestegen naar 1.288.

De nieuwe gevallen zijn aan het licht gekomen na 810 testen. Dat blijkt dinsdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen bedraagt nu 62. Op de intensive cares worden 15 personen behandeld.

Het dashboard na de update dinsdagavond: