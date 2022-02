Man bewusteloos langs de weg aangetroffen

Deze man is zondag aan het begin van de avond bewusteloos langs de Magentakanaalweg in Suriname aangetroffen.

De politie kreeg de melding dat er een man langs de weg, ter hoogte van Boma Starveld, lag. Toen zij poolshoogte ging nemen werd er inderdaad een oude man aangetroffen. Toen hij weer bijkwam klaagde hij van pijn en kon hij niet opstaan.

De politie schakelde daarom een ambulance in. Het is niet bekend wat er met de man gebeurd is. Zijn identiteit is ook niet bekend.

De onbekende man werd naar de SEH afgevoerd.