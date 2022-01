Man loopt steekwond op bij beroving aan de Hoogestraat

Een man is zondagavond door een groep criminelen overvallen en neergestoken voor een hotel, aan de Hoogestraat in Suriname.

Hij is na het incident gelopen naar de Waterkant ter hoogte van de Volkscrediet Bank (VCB-bank), waar de VCB-unit van de politie is gevestigd.

Volgens de wetsdienaren is het slachtoffer met een scherp voorwerp bewerkt aan zijn rechter onderarm. Hij was niet aanspreekbaar en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

De buit betreft een tas inhoudend een onbekend geldbedrag en een mobiele telefoon. De politie van Nieuwe Haven is belast met het onderzoek.