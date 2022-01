11 arrestanten cellenhuis Leiding 9A positief getest op corona

In Suriname zijn zondag in totaal 11 arrestanten, die ingesloten zijn in het cellenhuis van politie Leiding 9A, positief getest op het coronavirus.

De korpsleiding bekijkt de mogelijkheid om deze besmette arrestanten te isoleren. Vooralsnog zijn de geïnfecteerde arrestanten nog op station Leiding 9A.

Vernomen wordt dat het cellenhuis van Keizerstraat thans overvol is en dat er geen overplaatsing daar mogelijk is. Er wordt gewerkt aan een spoedige oplossing.