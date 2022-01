Oud politie-inspecteur gewond bij woningbrand Merveilleweg

Een 61-jarige gepensioneerde inspecteur van de Surinaamse politie heeft zaterdagavond tweedegraads brandwonden opgelopen bij een woningbrand in Suriname.

Een houten woning aan de Merveilleweg is compleet met inboedel en een voertuig afgebrand. Brandweervoorlichter Anthony Grootfaam bevestigt dit geval. Hij zegt dat bij aankomst van de brandweer het huis reeds was ingestort.

Uit het onderzoek blijkt dat de oud inspecteur Henk N. alleen op het adres woonde. Ten tijde van de brand sliep hij in zijn woning. Hij werd wakker door de hitte en verplaatste zich uit de woning. Vanwege de vlammenzee liep hij brandwonden aan zijn beide benen.

De buren brachten hem vanuit het erf naar de overbuur. Het slachtoffer weigerde medisch behandeld te worden waardoor de politie van Santo Boma genoodzaakt was om de gewonde man naar het bureau over te brengen. Hij werd vanuit het politie station met de ambulance naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd, waar hij ter observatie is opgenomen.

De behandelende arts verwees hem naar een plastisch chirurg. De woning was wel tegen brand verzekerd. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. Het onderzoek duurt voort.