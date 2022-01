Kogelinslag geconstateerd bij ’s Lands Hospitaal

In de nacht van zondag op maandag 31 januari is een kogelinslag geconstateerd bij de kinderafdeling van het ’s Lands Hospitaal aan de Tourtonnelaan. De redactie van Waterkant.Net verneemt van de politie dat een kogel insloeg op het glas van een shutter en vervolgens op een muur.

Niemand raakte gewond. Bij een ingesteld onderzoek troffen de wetsdienaren een projectiel van 9 mm aan, welk in belang van het onderzoek in beslag is genomen.

In de nacht was er ook sprake van een beroving, waarbij er tijdens een achtervolging vanuit een voertuig schoten zijn gelost. Het vermoeden bestaat dat een van de kogels ingeslagen is bij het hospitaal.

De politie van Centrum is belast met het onderzoek.