Vader aangehouden verdachte verricht ‘zwarte magie’ op BO terrein Creola

Het personeel van de Bestuursdienst te Creola leeft deze dagen in angst nadat een man zich volgens hen bezig gehouden zou hebben met ‘zwarte magie’ op het terrein. De man in kwestie deed dit nadat zijn zoon die BO ambtenaar is, door de politie was aangehouden.

De vader vermoedt dat de collega’s van zijn zoon Giovanni R., aan de politie zouden hebben doorgegeven dat zijn zoon aan het werk was. De verdachte Giovanni werd maandag door de politie aangehouden en in verzekering gesteld wegens verkrachting van een 34-jarige vrouw.

Op 13 november was er een verjaardagsfeestje in het politie verzorgingsgebied van Jarikaba. Er was volop alcohol, waarbij haast iedereen stomdronken was. De verdachten Giovanni R. en Regillio K. maakten misbruik van de situatie en zouden de vrouw des huizes hebben verkracht. Een neefje van de bewoner betrapte de verdachten op heterdaad.

Beide mannen wisten zich uit de voeten te maken. De politie van Jarikaba werd hieromtrent gewaarschuwd. Uit onderzoek blijkt dat Regillio vorig jaar is aangehouden, terwijl Giovanni al die tijd buiten de sterke arm der wet wist te blijven. Totdat hij maandag door de politie op zijn werk werd opgespoord en aangehouden.

De vader van Giovanni is van mening dat het de collega’s zijn, die de politie hebben getipt. ‘Ze zullen zien wat er met hen zal gebeuren!‘ zei de man. Hij toog naar het BO-kantoor en besprenkelde eerst rum (palm) over het terrein en stak daarna een zwarte kaars aan.

Het personeel weet dat zij niets aan de politie heeft doorgespeeld, maar vreest toch de negatieve gevolgen van de rituele praktijken op het terrein.