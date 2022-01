Oud-president Hof van Justitie John von Niesewand (83) overleden

In Suriname is de bekende oud-president van het Hof van Justitie, John von Niesewand, vandaag overleden. Von Niesewand herdacht op 2 januari jongstleden nog zijn 83ste verjaardag.

De gepensioneerde hofpresident is dinsdag 25 januari 2022 op zijn woonadres aan de Saturnusstraat overleden zegt de politie. De ingeschakelde arts stelde een natuurlijke dood vast.

Meester John von Niesewand werd op 2 maart 2007 beëdigd als president van het Hof. Daarvoor was hij waarnemend president van het Hof maar moest in 1998 in opdracht van de toenmalige regering Wijdenbosch vertrekken. Die regering wilde in die functie namelijk een politieke vriend plaatsen.

Von Niesewand ging op 10 juni 2010 met pensioen en werd opgevolgd door Ewald Ombre.