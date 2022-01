Zagende man raakt gewond door omgevallen boom

Een 57-jarige man in Suriname heeft vanmiddag letsel opgelopen bij het omzagen van een boom aan de Sitarastraat te Victoriapark. Hij klaagde van pijn over zijn heel lichaam en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

De man was rond 14.00u bezig met zagen toen de boom plotseling omviel. Het slachtoffer raakte bekneld tussen de takken van de omgevallen boom en de grond.

De politie van Kwatta werd hiervan op de hoogte gesteld en schakelde een ambulance in. Het is vooralsnog niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. (voorbeeldfoto)