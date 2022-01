Man tracht vrouw op straat te verkrachten

Een 41-jarige Guyanese man heeft maandag getracht een vrouw (54) op straat te verkrachten in het district Marowijne.

De man begon de vrouw die over straat liep plotseling te betasten. De vrouw verzette zich hevig om de verkrachting te voorkomen. De man scheurde de kleding van het slachtoffer. Zij raakten in een worsteling met elkaar en kwamen in de goot terecht.

De vrouw wist uit de goot te gaan en hulp in te roepen van een autobestuurder die langsreed.

De verdachte kwam uit de goot en rende weg.

Het slachtoffer stapte naar de politie om aangifte van de poging tot verkrachting te doen. Op haar aanwijzing en die van de autobestuurder heeft de politie de verdachte aangehouden.

De Guyanees ontkent de poging tot verkrachting, maar de vrouw herkent hem positief. Hij is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.