5 coronadoden en 692 besmettingen; ook minister Ramadhin weer besmet

In Suriname zijn er op dinsdag 25 januari weer 5 coronadoden geregistreerd. Het totaal aantal doden als gevolg van COVID-19, sinds de start van de pandemie is hierdoor gestegen naar 1.247.

Dat blijkt dinsdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat er 692 nieuwe dagelijkse besmettingen zijn geregistreerd na in totaal 1.461 keer testen.

Het aantal personen in de ziekenhuizen is iets gedaald naar 98 en het aantal patiënten in de intensive care is gestegen naar 13.

Dinsdag werd ook bekend dat minister Ramadhin van volksgezondheid voor de tweede keer positief getest is op COVID-19. In onderstaand filmpje licht hij dit toe:

De cijfers van dinsdag 25 januari: