Rover op bromfiets valt vrouw op straat aan met houwer

In de nacht van maandag op dinsdag 25 januari is een vrouw onder bedreiging van een houwer beroofd van haar tas. Dit gebeurde door een rover op een bromfiets aan de Asrafweg in Suriname.

Het slachtoffer liep kort voor de beroving naar huis, toen de dader haar tegemoet reed. Hij overviel haar en beroofde een tas, waarin zij ondermeer haar mobiele telefoon en haar identiteitskaart had bewaard.

Volgens de aangeefster maakte de verdachte een zwaaiende beweging met de houwer, waarna zij zich bedekte met haar tas. Het lukte de rover vervolgens haar handtas weg te rukken, waarna hij richting de Hiraweg reed.

De vrouw raakte niet gewond. De politie van Santo Dorp heeft de aangifte opgenomen en zal het verder onderzoek overdragen aan de recherche. Het onderzoek duurt voort.