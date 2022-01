Alcoholist bedreigt ex-vrouw en politie met de dood

De Surinaamse politie heeft Amit G. afgelopen vrijdag ter zake bedreiging achter slot en grendel geplaatst. Dit omdat hij de politie en zijn ex-vrouw met de dood heeft bedreigd, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De ex-vrouw van Amit deed eerder op die dag het politiebureau Livorno aan voor assistentie. Zij hield de politie voor dat zij geen zin meer heeft in de 13 jaren relatie van haar ex-man die alcoholist is. Zij vroeg de politieambtenaren haar te assisteren om haar kleren op te halen.

Bij aankomst op het woonadres om de vrouw in de gelegenheid te stellen haar kleren weg te nemen, werd de politie door de man uitgescholden. Pogingen om de ex-man te kalmeren, leverden niet het gewenste resultaat op. Tijdens een gesprek met Amit heeft hij de politie en zijn ex-vrouw met de dood bedreigd. Daarbij gaf hij te kennen over een wapen te beschikken en als hij dat tevoorschijn haalde het fataal zou aflopen voor hen.

Op grond van deze bedreigingen werd de ex-man direct aangehouden. Bij een ingesteld onderzoek in zijn woning, werd er echter geen wapen aangetroffen. Hierna is Amit ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte door de politie in verzekering gesteld.