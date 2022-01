Aangehouden zanger na schadeloosstelling in vrijheid gesteld

Praveen B., zanger van een bekende muziekformatie in Suriname, die zondag door de leden van recherche Regio Midden was aangehouden en in verzekering gesteld wegens verduistering van 700.000 SRD, is maandag na schadeloosstelling in vrijheid gesteld.

Waterkant.Net maakte contact met de desbetreffende zanger, die aangaf dat hij een klein deel van het bovenvermeld bedrag heeft betaald. Intussen zijn ook wat muziekinstrumenten afgestaan aan de aangever, bandmanager Sarwen P.

De manager deed aangifte bij de politie van verduistering van de 7 ton SRD. Volgens Sarwen zou zanger Parveen voorschotten in ontvangst hebben genomen bij mensen en het geld niet hebben overgedragen aan hem. Deze muziekformatie bestaat nauwelijks een jaar en naar zeggen van de zanger kan hij nimmer een bedrag van zeven ton hebben ontvangen aan voorschotten.

Op 16 januari plaatste Sarwen een mededeling op Facebook dat Praveen geen deel meer uitmaakt van zijn muziekformatie. Verder schreef de manager dat personen die reeds een voorschot bij Praveen hebben betaald in contact moesten treden met hem.

Op de Facebookpagina van de bedoelde muziekformatie staat vandaag, dinsdag 25 januari, een bekendmaking, waarin de zanger Parveen zijn verontschuldigen aanbiedt aan de bandmanager voor het gebruiken van de naam van de band. De rechtmatige manager is nog steeds Sarwen staat vermeld in die bekendmaking.