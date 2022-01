Inzamelingsactie Cheryll Welles-Rijger haalt streefbedrag binnen 3 dagen

De Surinaamse countryzangeres Cheryll Welles-Rijger maakte zondag op haar Facebook-pagina bekend dat er nieuwe tumoren in haar hersenen zijn ontdekt. Hiervoor is een speciale spoedbehandeling, bestaande uit een specifieke bestraling in het buitenland nodig.

In Suriname wordt deze vorm van bestraling niet gedaan en de Surinaamse verzekeringsmaatschappij vergoedt de behandeling in het buitenland niet. Haar zusje startte daarom deze inzamelingsactie (gofundme-actie) waarmee in drie dagen tijd het streefbedrag van 15.000 euro is opgehaald.

“Ik wil een ieder oprecht bedanken voor de donaties. We hebben ons doel van 15.000 euro binnen 3 dagen bereikt! Zoals u weet, hebben we deze inzamelingsactie opgezet omdat mijn zusje, Cheryll, dringend naar het buitenland moet voor stereotactische bestraling van hersentumoren. Dankzij uw donatie is dat nu mogelijk! Nogmaals bedankt voor uw vrijgevigheid en steun”, aldus zusje Melissa vandaag.

Eerder zei Cheryll hierover: “Ik ben nog jong, pas getrouwd, we hebben kleine kinderen. Ik wil nog heel veel tijd doorbrengen met mijn gezin, familie en vrienden. Ik wil weer zingen en optreden, want dat is een deel van mij. Ik heb jullie hulp nodig.”