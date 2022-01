Moeder en minderjarige kinderen dakloos na woningbrand

Een alleenstaande moeder en haar twee minderjarige dochters van 5 om 1 jaar zijn zaterdagavond dakloos geworden door een brand, die heeft gewoed in hun woning aan de Babunholweg te Brokopondo.

Het Korps Brandweer Suriname was ingeschakeld, maar kon de plaats niet aandoen vanwege de slechte staat van de weg. Intussen was het huis reeds afgebrand en ingestort. Er was ook geen sprake meer van brandgevaar, dus keerde de uitgerukte bluswagen en brandweerlieden onderweg naar het brandadres terug naar hun post.

In gesprek met Waterkant.Net zegt bewoonster Angiona, dat zij met haar meisjes lag te slapen toen zij plotseling vanwege de hitte wakker werd. In de keuken tussen de keukenkast en het gasfornuis zag zij een vlam.

“Ik bracht mijn kinderen eerst in veiligheid en ging met ze naar buiten. Daarna verwijderde ik de gascilinder. Het is een gewoonte van mij om elke keer na het koken de gascilinder te ontkoppelen”, vertelde Angiona aan de redactie.

Ze is momenteel bij haar familie met de kinderen. De houten woning met alle inboedel is in vlammen opgegaan. Volgens de bewoonster was haar huis niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Zij maakte gebruik van zonnepanelen.

De politie van Brokopondo is belast met het onderzoek. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.