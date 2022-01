Rovers schieten op auto na klemrijden, bestuurder schiet terug

Een automobilist in Suriname is donderdagavond omstreeks 21.15, slachtoffer geworden van een poging tot roof te Leiding 9A. Daarbij werd hij klemgereden en is er over en weer geschoten.

De man reed tijdens de lockdown over bovengenoemde weg toen een zwart gelakte Toyota Blade hem klemreed. De mannen in de auto schoten daarbij gericht zeker 8 keer op het voertuig van het slachtoffer. De aangever had ook een vuurwapen bij zich en beantwoordde het vuur door terug te schieten

Het lukte de automobilist daar weg te rijden. Na de beschieting zocht de bestuurder hulp bij een vriend in een zijstraat van de Bomaweg. Uit angst is hij niet meer de straat opgegaan. Pas de volgende middag, op vrijdag 20 januari, deed hij aangifte bij de politie van Leiding 9A.

Het voertuig van de benadeelde vertoont een aantal kogelinslagen (foto) in de motorkap en voorruit. Hij bleef ongedeerd. Het is niet bekend of hij zelf iets of iemand geraakt heeft. Het kenteken van de verdachten is vermoedelijk bekend.

Het onderzoek van de Surinaamse politie duurt voort.