Vrouw (84) vecht dapper terug tegen rover: verdachten aangehouden

De 84-jarige Hellen heeft vrijdag dapper terug gevochten tegen een rover, die probeerde haar te beroven van haar halsketting aan de Tillystraat in Suriname. Volgens Marcel, de partner van het slachtoffer, waren zij kort voor de beroving in gesprek met hun dochter, toen iemand bij de poort aanklopte.

“Mijn vrouw liep naar voren en zag een jongeman die aangaf dat hij een brief voor ons had. Terwijl hij met mijn partner sprak duwde hij de poort open en kwam hij het erf op. Hij stootte mijn vrouw naar de grond en probeerde haar halsketting weg te rukken. Mijn dappere vrouw vocht terug met de dader”, vertelde de partner van Hellen aan de redactie van Waterkant.Net.

Een voorbijganger, bestuurder van een zwarte pick-up, zag het geval. De rover had geen andere keus dan maar zich uit de voeten te maken. Hij rende naar een gereedstaande bromfietser die iets verder op straat stond. De pick-up bestuurder zette een wilde achtervolging in.

Hij wist de brommer klem te rijden, waarna de verdachten te voet de plaats verlieten met achterlating van hun brommer. Het lukte de ingeschakelde politie, het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), om beide verdachten in een bosschage aan te houden. Het gaat om de 21-jarige Jeffaro A. en Jozua M. (24) meldt de Surinaamse politie. Een sleepdienst bracht de achtergelaten bromfiets over naar het bureau.

Volgens Marcel dacht zijn vrouw dat de overvaller er vandoor was met haar gouden ketting, echter is deze later teruggevonden in het ondergoed van zijn vrouw. De politie van Munder heeft beide verdachten na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.