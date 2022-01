VIDEO: Kater Karma scoort eerste hit voor 2022

Kater Karma heeft met zijn nieuwe single Kiyoo zijn eerste hit voor 2022 gescoord. De video van de song, die op 14 december op YouTube werd gelanceerd, heeft binnen een maand 1 miljoen views gehaald.

“Blessings, Blessings. Kiyooo binnen een maand een miljoen views. Dat is een prestatie te noemen. Geef jezelf een applaus. Het komt sowieso door jullie de fans. Alleen maar love voor jullie allemaal. Lord i love you and i am thankful”, aldus de artiest in een filmpje op Facebook.

Kiyoo wordt niet alleen op de Surinaamse radiostations flink afgespeeld, maar ook in vele auto’s en op social media.

Kater Karma, die officieel Regillio Pinas heet, werd door een vriend aangemoedigd in de muziek te gaan. Het duurde niet lang voor hij doorbrak in de Surinaamse muziekwereld. Hij zingt vooral over liefde in de stijlen reggae en dancehall.

Naast Suriname heeft hij ook fans in Frans-Guyana en Nederland. Karma scoorde ook hits als ‘Queens’, ‘Geen Stress’ en ‘Lemon’ in duet met de dancehallartiest Jackson Blai.