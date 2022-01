Vrouw overvallen in woning en beroofd van geld en auto

Een 45-jarige vrouw is woensdag in haar woning aan de Alidaweg in Suriname, overvallen door twee gewapende en gemaskerde mannen. Een buurvrouw zegt in gesprek met Waterkant.Net dat het slachtoffer in haar slaapkamer was, toen de daders via de openstaande voordeur naar binnen gingen.

Ze werd onder bedreiging van een vuistvuurwapen en een mes beroofd van 350 euro en twee mobiele telefoons. Na de daad verlieten de overvallers de plaats met de auto van de aangeefster. Het gaat om een Toyota Nadia met het kentekennummer 25-69 XP.

De politie van Latour heeft de aangifte opgenomen. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.