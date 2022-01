Bevordering hoofdinspecteurs Bouman en Debi-Tewari tot commissaris van politie

Hoofdinspecteurs van politie Hesdy Bouman en Sjaam Debi-Tewari worden vandaag bevorderd in de naast hogere rang tot commissaris van politie.

Bouman is momenteel tewerkgesteld bij de afdeling Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC) als structuurhoofd van de afdeling Fraude en Debi-Tewari is bij het hoofdstafbureau Directeur Operatie Korps Politie Suriname (DOKPS). Hij is de operationele commandant van DOKPS.

De redactie van Waterkant.Net maakte contact met beide politiefunctionarissen in verband met hun bevordering. Beide hoofdinspecteurs bevestigen dat zij vandaag in de Conference room, op het hoofdbureau van de politie aan de Duisburglaan zullen worden bevorderd.

Momenteel zijn zeven inspecteurs van politie 1e klasse wachtende op hun bevordering tot hoofdinspecteur. Deze bevordering kan helaas morgen niet plaatsvinden vanwege gebrek aan financiële middelen.