Lijk van oudere man in woning aangetroffen

In een woning aan de Panchamweg, een zijstraat van de Nieuw Weergevondenweg in Suriname, is vanmiddag een lijk aangetroffen. Volgens de politie gaat het om het lichaam van een oudere man.

Het ontzielde lichaam werd in de slaapkamer aangetroffen door een familielid. Momenteel zijn diverse instanties, waaronder de Forensische Opsporing (foto), ter plaatse bezig met het onderzoek.

Het is vooralsnog niet bekend of het om een misdrijf gaat.

UPDATE: Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf en is de man een natuurlijke dood gestorven.