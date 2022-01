Broeder Fonkel die gewond raakte bij woningbrand Nieuw Lombé overleden

Het Rooms-Katholiek Bisdom Paramaribo heeft vandaag bekend gemaakt dat haar catechist broeder Marcus Fonkel is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een brand te Nieuw Lombé.

Bij de brand vrijdag in het dorp aan de Suriname rivier werd het huis van Fonkel volledig in de as gelegd (foto). Hij liep verwondingen op en werd in het RKZ opgenomen, liet het RK Bisdom zaterdag weten.

Vandaag meldde het bisdom: “Tot ons groot verdriet is broeder Marcus Fonkel bezweken aan zijn verwondingen. Moge de Heer hem met open armen ontvangen in het paradijs en ons hier op aarde troosten en behoeden. Een bijzondere krakti voor de naaste familie en het binnenlandpastoraat.”